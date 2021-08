Governo reforça mobilização para a toma da vacina contra a COVID-19

No sentido de alargar a adesão à vacina contra a COVID-19, foi criado o “Programa Integrado de Acções de Mobilização e Sensibilização para Vacinação” e respectiva equipa para o pôr em prática. O objectivo é aumentar o número de pessoas vacinadas, impedindo, inclusive, que as vacinas disponíveis passem de prazo. Postos móveis vão começar a circular, haverá vacinação porta a porta e a toma da vacina passa também a ser possível nas clínicas. Estas são algumas medidas que serão tomadas, entre uma forte campanha para incitar a vacinação e novas regras de acesso a certas actividades. Praias, só para quem está vacinado.

O programa e a equipa que o vai implementar foram criados por Resolução, publicada no Boletim oficial desta quarta-feira.

A equipa, conforme o documento, será coordenada por um representante do gabinete do Primeiro-ministro, co-ajudado por um representante do Ministério da Saúde. Além destas instâncias, irão formar parte da equipa também representantes do Ministério das Finanças, Ministério da Defesa, Ministério da Administração Interna, Ministério da Cultura, Direcção Nacional de Saúde, Instituto Nacional de Saúde Pública e ainda do Gabinete de Comunicação e Imagem do Governo.

Mensagens

O programa inclui um Plano Nacional de Comunicação, que define um conjunto de mensagens-chave, que será difundido em vários canais.

“Neste momento, tendo o país a necessidade de um reforço da adesão dos cabo-verdianos à vacinação torna-se necessário o reforço da comunicação com acções e actividades concretas que possam potenciar as mensagens-chave”, lê-se na Resolução.

Há dois pilares principais neste programa: um prende-se com “encontrar as pessoas lá onde elas tiverem e vaciná-las”, e, na linha de outras resoluções que têm vindo a ser tomadas recentemente, “fazer da vacinação o free pass para a abertura do mercado, da economia, das actividades e do país”.

Em suma, para poder chegar aos 70% de população elegível vacinada, acelerar a retoma e evitar que as vacinas disponíveis passem de prazo, a ideia é “criar a urgência nas pessoas da necessidade de tomarem vacinas”.

Quanto às mensagens, as principais são, entre outras, que “As vacinas são seguras e eficazes”; “O sistema de saúde pública está preparado para realizar a vacinação com segurança”; “A vacina reduz a transmissão da infecção na comunidade, protegendo as populações de maior risco”, “A vacina é a melhor forma de prevenir as formas mais graves de infecção” por SARS-CoV-2.

Medidas concretas

O Programa contempla uma série de medidas, adaptadas à realidade dos concelhos, para por em prática o seu objectivo de aumentar a cobertura vacinal.

Nesse âmbito, serão criados postos móveis de vacinação nas zonas mais distantes dos postos de saúde.

Haverá também uma campanha de vacinação porta a porta nos locais mais remotos, com foco nas ilhas com maior território e dispersão da população.

Será, conforme a resolução, replicada a dinâmica do Censo 2021 (do INE). Assim, pretende-se disponibilizar os técnicos de terreno que realizam o Censo, para irem porta à porta, com folhetos e agenda de vacinação (dias, locais, horários).

Outro ponto, relacionado com os anteriores é “reforçar a acção dos postos móveis de vacinação”, que irão aos locais mais remotos, numa campanha montada segundo modelo da “campanha eleitoral”.

Será ainda solicitado aos enfermeiros e outro pessoal da saúde reformados, apoio, a titulo de voluntariado, neste processo de vacinação.

Mais no âmbito da sensibilização, serão montadas Operações Stop nas estradas para apelo à vacinação.

As clínicas entram também no processo. O programa prevê que “locais para realização dos testes, devem também ter a opção da vacinação”. Assim, as clínica vão ser munidas de vacinas anti-COVID-19 e preparadas para sua aplicação aos utentes.

Outra medida contemplada é o alargamento dos horários de vacinação, que até agora funcionam nos dias úteis, até às 15h. Agora, passam a encerrar às 18h30 e vao estar abertos aos sábados e domingos.

O programa reforça a obrigatoriedade da apresentação do cartão de vacina COVID-19, descartando (ou omitindo a possibilidade de apresentar teste PCR ou antigénio), nas Discotecas, shows, festivais, teatros…“Para isso, deve o governo reunir com os empresários da área para trabalharem em sintonia”, lê-se no documento.

Nas proibições há ainda outra, a nível de acesso. De acordo com o programa apenas deve ser permitido “o acesso às praias” a pessoas vacinadas. Em relação às praias, está previsto que sejam colocados postos de vacinação em Kebra Canela, Prainha, São Francisco e Baía do Tarrafal, abertos das 10h às 17h.

Há também várias campanhas e mensagens para o público geral, e outras direccionadas. Contradizendo o prólogo da Resolução, que fala, como referido, na meta (ultrapassada) de vacinar 70% da população elegível até final do ano, o “ministério da Saúde deve criar uma agenda de vacinação com a seguinte mensagem: “Cabo Verde Aberto ao Mundo = Cabo Verde 70% vacinado até 30 de Setembro.

De resto, basicamente, todo o pessoal, de todas as áreas é chamado a participar nas medidas e campanhas, do pessoal do turismo, a artistas, músicos, humoristas, minimercados, ginásios, etc, etc, como pode ler aqui, na resolução.