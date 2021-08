Cabo Verde registou hoje 68 casos positivos e 49 recuperados

De acordo com os dados do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde divulgados este sábado, o país regista 68 casos novos positivos e 49 recuperados (Praia 11, Santa Catarina 4, São Salvador do Mundo 4, São Miguel 3, Santa Cruz 1, Ribeira Grande de Santo Antão 2, São Vicente 9, Sal 3, Ribeira Brava 4, Boa Vista 7, e Maio 1.)

Dos novos casos, a Cidade da Praia conta com mais 32 doentes, diagnosticados entre um total de 294 casos de amostras analisadas. O concelho de Ribeira Grande de Santiago regista um caso, Santa Catarina de Santiago, 2; São Salvador do Mundo,1; Tarrafal, 2; São Filipe, 1; Brava, 1; Paúl, 1; São Vicente, 14; Ribeira Brava, 2; Boa Vista, 5 e Maio, 6. Com isso, o país passa a contabilizar 755 casos activos, 34.062 casos recuperados, 308 óbitos, 13 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 35147 casos positivos acumulados. No sentido de mitigar as consequências da pandemia de COVID-19 em Cabo Verde, o Ministério da Saúde apela para que todos adiram à campanha de vacinação contra a COVID-19 que está a decorrer em todo o país, para que todos possam estar mais protegidos o mais rápido possível e que se cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.