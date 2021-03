COVID-19: Cabo Verde regista 66 casos novos

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado este domingo, das 467 amostras analisadas, o país soma hoje 66 casos novos positivos, dos quais 35 no concelho da Praia e 10 no Sal.

Segundo o mesmo boletim, Praia registou hoje os já referidos 35 casos, Santa Catarina de Santiago, 2, São Salvador do Mundo,2, Tarrafal de Santiago, 1, São Filipe, 5, Brava,1, Ribeira Grande de Santo Antão, 1, São Vicente, 3, Sal, 10, Ribeira Brava 3, e Boa Vista, 3. Com estes resultados das amostras processadas nos laboratórios no dia 13 de Março, o país passa a contabilizar 480 casos activos, 15.452 casos recuperados, 156 óbitos, 5 óbitos por outras causas e 8 transferidos, perfazendo um total de 16101 casos positivos acumulados. O Ministério da Saúde reforça o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da COVID-19.

