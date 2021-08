CCB vê encontros da OMT no Sal como oportunidade para “vender” Cabo Verde como destino turístico de “grandes eventos”

O presidente da Câmara de Comércio do Barlavento (CCB), Jorge Maurício, acredita que os dois eventos a serem realizados pela Organização Mundial do Turismo, no Sal, serão uma oportunidade para “vender” Cabo Verde como destino de “grandes eventos”.

Segundo a mesma fonte, é um “feito” Cabo Verde receber a reunião dos ministros Africanos do Turismo na 64ª reunião da comissão regional da Organização Mundial do Turismo (OMT), a ter lugar no dia 02 de Setembro, e ainda o Fórum Mundial sobre Investimento Turístico em África, nos dia 03 e 04.

“Acaba por mostrar o país a capacidade de organização, mas também ser um país destinado e com capacidade de organização para grandes eventos. Isto é importante para o segmento do turismo de eventos e Cabo Verde pode perfeitamente especializar-se nesta matéria e fazer muitos mais eventos”, considera Jorge Maurício.

Para o presidente da agremiação empresarial, isto traz benefícios à economia, como também “acaba por facilitar o conhecimento do país”.

“Tudo que for de carácter internacional acaba por ajudar e pôr Cabo Verde na rota do turismo”, afiançou.

Jorge Maurício apontou, por outro lado, outras vantagens destes encontros da OMT, relacionadas com a possibilidade dos empresários e poderes públicos mostrarem os seus projectos.

“Em Cabo Verde há muitos projectos e temos um problema crónico de acesso ao financiamento e estando investidores e instituições financeiras internacionais será muito mais fácil aumentarmos os contactos”, sustentou a mesma fonte.

Por isso, assegurou, é “importante” vender o arquipélago como destino turístico, mas também de investimentos, por ser uma “economia aberta” ao mundo e que vê com “muitos bons olhos” o investimento externo estrangeiro.

O presidente da CCB realçou ainda as parcerias que podem ser feitas durante os eventos da OMT que permitem, sobretudo, aumentar a escala do mercado.

“Nós somos um mercado pequeno, isolado no meio do atlântico e isto não nos traz grandes vantagens. Temos que pensar numa economia e mercado globais e, nesta base, a internacionalização da economia de Cabo Verde faz todo o sentido”, sublinhou Jorge Maurício, para quem é isso que gera riquezas e melhora a balança de pagamento.

Neste momento de retoma da economia, acrescentou, será preciso apresentar Cabo Verde como um “destino seguro” nas diversas vertentes da economia, mas também do turismo, considerado como um dos sectores-chave da economia.

“É necessário estarmos preparados a nível financeiro, mas também preparados para retomar a promoção externa”, advogou o responsável da CCB, realçando a infra-estuturação, promoção do destino e organização da oferta como os três pilares da economia turística.

Da agenda de trabalhos na ilha do Sal constam a realização de dois workshops, sendo o primeiro subordinado ao tema: “Inovação e Marketing Digital – motores de inovação e de análise para acelerar o crescimento do turismo”.

Esta primeira oficina de capacitação irá fornecer aos participantes um quadro de transformação abrangendo metodologias de ‘Design Thinking’, como forma de reconstruir e repensar o ecossistema do turismo de Cabo Verde, a organização da sua cadeia de valor para melhor responder à nova realidade provocada pela pandemia do covid- 19 e impulsionar a criação de emprego e a recuperação económica.

O segundo workshop, com o tema, “Prontidão do Investimento das Empresas Africanas”, pretende fornecer as bases para a facilitação do investimento privado, através da acção governamental, como também, um quadro abrangente e ferramentas para que os empresários e proprietários de negócios de Cabo Verde aumentem a sua capacidade de se prepararem para atrair financiamento de investidores estrangeiros para o crescimento dos seus negócios e geração de receitas qualificadas e sustentáveis.