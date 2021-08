Jovem de 16 anos das Aldeias SOS encontrado sem vida no mar de São Francisco

O jovem Nilton Pereira Ferreira, 16 anos, residente na Aldeia Infantil SOS de Assomada, que se encontrava desaparecido desde sábado, 28, foi encontrado sem vida, devendo o corpo ser autopsiado hoje para se apurar as causas da morte.

Segundo o presidente das Aldeias SOS de Cabo Verde, Dionísio Pereira, o corpo do jovem foi encontrado na tarde de domingo, 29, na Praia de São Francisco, mais concretamente a 400 metros do local onde nadavam mergulhadores da corporação de fuzileiros e um nadador salvador da Cidade da Praia.

O jovem, de acordo com a mesma fonte, encontrava-se na companhia de 37 colegas e de seus educadores e cumpria um programa recreativo, quando desapareceu nas imediações da praia de São Francisco.

“A dado momento, segundo informações de colegas, foi visto a subir um rochedo nas proximidades da praia e, depois, ninguém o viu a regressar e não se sabe se terá continuado a caminhada ou se voltou ao areal”, disse à Inforpress o responsável das Aldeias SOS Cabo Verde.

Os colegas e os responsáveis, de acordo com Dionísio Pereira, deram pela ausência do jovem na hora do almoço e avançaram com a busca até ao cair da noite, que foi retomada na manhã de domingo.

O corpo que veio a ser resgatado no período da tarde encontra-se na casa mortuária de Assomada para ser submetido à autópsia hoje para se apurar a real causa da morte.