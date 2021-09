Sal: Primeiro-ministro abre 9ª Conferência para o Clima e Desenvolvimento em África

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, preside esta quarta-feira,15, à abertura da 9ª Conferência para o Clima e Desenvolvimento em África, que acontece do Sal sob o lema “Uma Transição Justa para uma Recuperação Verde e Azul Resiliente.

De acordo com nota do Governo a 9ª Conferência para o Clima e Desenvolvimento em África (CCDA), decorre até sexta-feira, 17, em formato híbrido (presencial e virtual), por motivos de segurança sanitária, face à pandemia da covid-19.

O encontro terá “reuniões de alto nível” que contam com a participação de ministros africanos responsáveis pelos sectores do Ambiente, Clima e Desenvolvimento Económico.

“Além do primeiro-ministro e do presidente da Assembleia Nacional, são esperados, na ilha do Sal, vários membros do Governo de Cabo Verde, nomeadamente o vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, o ministro do Mar, Paulo Veiga, e cerca de duas dezenas de ministros africanos, que participam de forma presencial e virtual”, lê-se na nota que entretanto refere que são mais de mil pessoas que vão participar dos painéis temáticos.

Conforme o mesmo documento, a conferência estará focada na recuperação do “triplo fardo” que sofrem actualmente os países africanos, tais com a pandemia da covid-19, às mudanças climáticas e o impacto socioeconómico”.

Também, indicou o Governo, pretendem discutir “soluções para promover, de modo resiliente, o crescimento verde e azul, amigável do ambiente e sensível ao clima”.

O encerramento na sexta-feira, 17, ficará a cargo do Presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia.

A 9ª Conferência sobre Mudanças Climáticas e Desenvolvimento em África é organizada pela Comissão Económica para África das Nações Unidas (UNECA), pela Comissão da União Africana e o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) no quadro do Programa Clim-Dev, Clima e Desenvolvimento.

Conta com a parceria do Governo de Cabo Verde, através do Gabinete do vice-primeiro-ministro.