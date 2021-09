Presidente da República participa na 76ª sessão da Assembleia-geral das Nações Unidas

Jorge Carlos Fonseca vai a Nova Iorque. Debate geral terá início na terça-feira.

A 76ª sessão da Assembleia-geral das Nações Unidas tem como tema “Construindo resiliência através da esperança – para recuperar da Covid-19, reconstruir de forma sustentável, responder às necessidades do planeta, respeitar os direitos das pessoas e revitalizar as Nações Unidas”.

Jorge Carlos Fonseca vai discursar no debate geral, no período da tarde, do dia 22, quarta-feira. O evento reúne mais de 100 chefes de Estado e de governo.

De acordo com o gabinete de comunicação da Presidência da República, nesse mesmo dia, de manhã, o Chefe de Estado cabo-verdiano deverá participar no evento comemorativo do 20º Aniversário da adopção do Programa e Plano de Acção de Durban, documento que saiu da Terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância.

Jorge Carlos Fonseca aproveitará ainda a presença em Nova Iorque para alguns encontros bilaterais com o Presidente da Eslovénia, com o Presidente do Conselho da União Europeia, com o Emir o Qatar e com o Secretário-geral das Nações Unidas.