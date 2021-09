Segundo avião da BestFly já está em Cabo Verde

O segundo avião do grupo BestFly a operar as ligações domésticas em Cabo Verde chegou, este sábado, ao aeroporto da Praia, antecipando a concentração da operação na companhia TICV “nos próximos dias”, disse à Lusa fonte da empresa.

Fonte oficial do grupo, que detém também Transportes Aéreos Interilhas de Cabo Verde (TICV), confirmou que com a chegada desta segunda aeronave ATR72-600 para os voos domésticos será possível concluir o processo de autorização junto da Agência de Aviação Civil (AAC) cabo-verdiana.

Esta segunda aeronave chega ao arquipélago com a designação comercial “BestFly Cabo Verde by TICV”, acrescentou a fonte, para garantir o objectivo de retomar as ligações domésticas da TICV o mais rápido possível.

Questionada anteriormente pela Lusa sobre o futuro da companhia, que opera em Cabo Verde desde 2014, fonte da empresa garantiu que “a TICV como empresa tem desta forma assegurada a sua continuidade” e que a prioridade neste momento é a sua reativação.

Assegurou ainda que a companhia tem como objectivo manter “o maior número de postos de trabalho possível” da TICV, mas “sem colocar em causa a continuidade e a sustentabilidade” da companhia, admitindo que poderão existir “reajustes” ao nível do pessoal, incluindo a possibilidade de serem reintegrados no grupo BestFly.