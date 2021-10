Governo antecipa reabertura de discotecas para 30 de Outubro

O governo vai antecipar para 30 de Outubro, a permissão de actividade de dança em discotecas, clubes e pub dancing, tendo em conta os registos da taxa de incidência e do ritmo de transmissão baixos e a dinâmica da vacinação conseguida e em curso.

O anúncio foi feito hoje pelo Primeiro-ministro na sua página oficial do Facebook, dando conta que até 13 de Outubro 79,3% da população com idade igual ou superior a 18 anos está vacinada contra a COVID-19, com pelo menos uma dose e 49% com vacinação completa de duas doses.

Conforme o governante, estes estabelecimentos devem estar devidamente licenciados e com alvarás para exercerem a actividade.

Os clientes, para a entrada e frequência dos estabelecimentos com actividade de dança, devem apresentar e estarem munidos de certificado COVID-19 válido de vacinação com esquema vacinal completo de duas doses.

Já os eventos culturais em recintos e espaços com controlo de entradas deixam de ter limites de lotação, sem prejuízo do cumprimento de regras e normas de segurança.

“Continua a ser exigida para a entrada e frequência, a apresentação de certificado COVID válido de pelo menos uma dose ou teste válido. O governo irá antes do dia 30 de Outubro publicar uma Resolução que irá conter as medidas que acima anunciei”, escreveu Ulisses Correia e Silva.

No passado dia 1 de Outubro, o governo decidiu prorrogar até 30 de Novembro a situação de contingência em todo o país e tinha anunciado que manteria vedada a actividade de dança em discotecas até 1 de Dezembro, mediante a evolução epidemiológica.