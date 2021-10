Cabo Verde registou, em 24 horas, três novos casos de COVID-19, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. O relatório de hoje dá conta de mais 11 recuperações associadas à infecção pelo novo coronavírus.

Dados mostram que há agora 363 casos activos, menos oito que no dia de ontem. No que diz respeito aos concelhos, Praia registou um novo caso, São Salvador do Mundo um e também São Filipe um.

11 doentes foram considerados recuperados em todo o país (Praia 7, Santa Catarina 2, São Miguel 1 e Ribeira Brava 1).

Cabo Verde soma, até ao dia de hoje, 37.318 casos recuperados, 347 óbitos, 15 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 38.052 casos positivos acumulados.