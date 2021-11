Paul é o primeiro concelho a chegar a 100% de pessoas completamente vacinadas

Cabo Verde já vacinou, com duas doses, 65,8% da sua população adulta e o concelho do Paul é o primeiro do país com 100% de pessoas completamente vacinadas contra a COVID-19, informou hoje o director nacional da Saúde.

Na habitual conferência de imprensa de ponto de situação da pandemia da COVID-19, Jorge Barreto avançou que o país já aplicou 548.772 doses de vacina, a maioria da AstraZeneca. Em termos de primeira dose, disse que oito concelhos já alcançaram ou ultrapassaram 70% da população adulta. “Ainda temos Santa Catarina de Santiago, São Salvador do Mundo, Tarrafal de Santiago, que como sabem estão um pouco mais atrasados em termos da taxa de cobertura da primeira dose, mas por exemplo, Santa Catarina já tem 62,9%, está a caminhar para os 70%, Picos também tem 62,7% e Tarrafal de Santiago 58%. Boa Vista já sabemos que há a questão da actualização da população. Mas, as pessoas continuam a procurar os postos de vacinação, só gostaríamos que procurassem mais”, sublinhou. Ainda no que tange a taxa de cobertura da primeira dose a nível nacional 82,4% da população foi inoculada. Em relação aos jovens com idade entre 18 e 39 anos de idade, 119.460 pessoas foram vacinadas nesta faixa etária, o que corresponde a 54,8%. No que se refere a vacinação completa, segundo Barreto, pelo menos 10 concelhos têm 70% da sua população vacinada. “Paul é o primeiro concelho que tem toda a sua população estimada vacinada completamente. A nível nacional, a taxa de cobertura da vacinação completa é de 65,8%, ou seja, faltam 15.500 pessoas para que possamos atingir 70% da população adulta completamente vacinada”, informou. Conforme analisou, se o ritmo de vacinação se mantiver, o país poderá alcançar a meta de 85% da população elegível, vacinada. “Estamos a constatar realmente que a vacinação tem um efeito bastante positivo. Estamos há um mês sem óbitos por causa de COVID-19, um resultado que nos deixa muito satisfeitos”, manifestou.

