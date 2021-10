Suspeitos de VBG impedidos de contacto com as vítimas

O Tribunal da Comarca da Praia decretou a três indivíduos suspeitos de Violência Baseada no Género (VBG) o afastamento da casa de morada de família, proibição de contacto e de aproximação das residências das três ofendidas.

Segundo um comunicado do Ministério Público divulgado hoje, no âmbito da investigação de três autos de instrução registados na Procuradoria da República da Comarca da Praia, foi ordenada a detenção, fora de flagrante delito, de três arguidos, com idades compreendidas entre 43 e 72 anos de idade.

Em causa estão factos susceptíveis de integrarem o crime de violência baseada no género agravado, previstos e punidos pela legislação penal.

“Efectivada a detenção, com a coadjuvação da Polícia Nacional, e submetidos a primeiro interrogatório judicial de detidos e em conformidade com a promoção do Ministério Público, foram aplicados aos arguidos as medidas de coação de afastamento da casa de morada de família, proibição de contacto e de aproximação das residências das ofendidas”, lê-se no comunicado.

Os referidos processos, que continuam em investigação, permanecem em segredo de justiça, conforme a mesma fonte.