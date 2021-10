Concurso “Contos igualdade de género” do ICIEG recebe elogios e vai ser replicado a nível da CPLP

O concurso “Contos igualdade de género”, idealizado pelo ICIEG e parceiros, tem recebido elogios dos ministros da CPLP que tutelam a igualdade do género, indicando a iniciativa como exemplo a ser replicado nos estados membros.

A informação foi avançada pela presidente do Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG), Rosana Almeida, em declarações à imprensa, à margem da entrega dos prémios aos vencedores da 3ª edição do concurso “Contos igualdade de género”, realizada hoje na Escola Secundária Luciano Garcia, em São Lourenço dos Órgãos.

É que, segundo esta responsável, na última reunião ministerial de género realizada em Cabo Verde, todos os ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) entenderam que o arquipélago “está a dar um bom sinal” para que seja transversalizada a igualdade de género nas escolas.

“Esta é uma iniciativa que vai ser replicada a nível de todos os estados-membros da CPLP. Orgulhamo-nos deste processo e dessa trajectória de ver que, cada vez mais, há jovens engajados em prol de uma cultura de tolerância, da paz e da igualdade”, congratulou-se.

Entretanto, lembrou que o ICIEG tem apostado nos estudantes e na leitura como forma de promover a igualdade de género, através deste concurso lançado a nível nacional, que envolve todas as escolas do país, e que cada vez mais tem aumentado o número de participação dos alunos.

“O que nós pretendemos é fazer com que os alunos – que são a nova geração, que vão impactar o futuro de Cabo Verde, tenham em conta o papel fundamental da tolerância, de uma cultura da paz na promoção da igualdade e na criação de geração pró-igualdade nos próximos tempos”, vaticinou Rosana Almeida.

Segundo Rosana Almeida, o ICIEG, através desse concurso, já conta com uma coletânea única, com três livros sobre a temática da igualdade de género, que também já se encontram na nuvem de livros da operadora Unitel T+,que juntamente com a União Europeia, é parceira desse projecto.

Na ocasião, lembrou que os três vencedores do concurso “Contos igualdade de género”, sendo um da ilha de São Vicente e dois da ilha de Santiago (Praia e São Lourenço dos Órgãos) deste anos, assim como os das demais edições do concurso, são embaixadores da causa.

Divulgar as questões relacionadas com igualdade de género junto aos seus colegas, na escola, e nas comunidades, e impactar as famílias, é, segundo a presidente do ICIEG, a missão desses jovens alunos vencedores das três edições do concurso, considerados embaixadores dessa causa.

Relativamente à quarta da edição, Rosana Almeida, que vai deixar o ICIEG em Novembro, disse acreditar que quem vai entrar terá a “sensibilidade” de levar em conta esta “questão tão premente”.

O concurso “Contos igualdade de género”, que abrangeu todas as escolas secundárias do país, registou mais de três dezenas de obras a concurso, foi uma iniciativa do ICIEG, em parceria com a Unitel T+ e a Embaixada da União Europeia em Cabo Verde, visando promover o conhecimento e a mudança de comportamentos para uma sociedade pró-igualdade junto dos jovens de Cabo Verde.

O conto “A Minha Idade”, de Néliciete Barbosa Tavares, estudante do Liceu Domingos Ramos, foi o grande vencedor da terceira edição do concurso.

Ariete da Veiga Moniz, 18 anos, da Escola Secundária Luciano Garcia, São Lourenço dos Órgãos, é a segunda classificada com o conto “Metamorfose”, e em terceiro lugar ficou Mauro Almeida, 15 anos, da Escola Salesiana de Artes e Ofícios, São Vicente”, com a obra “Minha missão de salvamento”.

Os vencedores foram contemplados com um portátil, para o primeiro classificado, um tablet, para o segundo e um telemóvel digital para o terceiro, e os restantes concorrentes receberam um prémio de participação.