Tribunal de São Filipe proíbe suspeitos de VBG de contactar vítimas

O Tribunal da Comarca de São Filipe determinou o afastamento da casa de morada de família, proibição de contacto com as vítimas e apresentação periódica às autoridades policiais a dois indivíduos suspeitos de violência baseada no género agravado.

Os suspeitos foram detidos em cumprimento de um mandado do Ministério Público, fora de flagrante, em São Filipe, Fogo. Os arguidos de nacionalidade cabo-verdiana, têm 37 e 42 anos de idade, respectivamente. Segundo um comunicado do Ministério Público, efectivada a detenção, com a coadjuvação da Polícia Nacional, e submetidos a primeiro interrogatório judicial foram aplicados aos arguidos as medidas de coação de afastamento da casa de morada de família, proibição de contacto com as vítimas e apresentação periódica às autoridades policiais. Os referidos processos, que continuam em investigação, permanecem em segredo de justiça.

