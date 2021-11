Marisa Carvalho é a nova presidente do ICIEG

Marisa Carvalho é a nova presidente do Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género(ICIEG) e toma posse na próxima segunda-feira,8.

Num comunicado, o governo informa que a nova presidente daquele instituto será empossada pelo ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire.

Marisa Carvalho substitui assim Rosana Almeida que assumiu o cargo em 2016.

A nova presidente do ICIEG nasceu em 1978 em Lisboa. Licenciada em Comunicação Social e Cultural, vertente Social, pela Universidade Católica Portuguesa é pós-graduada em Ciências da Comunicação – Cultura Contemporânea e Novas Tecnologias, pela Universidade Nova de Lisboa.

Marisa Carvalho era até agora directora de gabinete do ministro da Família e Inclusão Social, Fernando Elísio Freire.

Criado a 10 de Janeiro de 1994, como Instituto da Condição Feminina (ICF), a instituição passou a ser designado Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG), a 10 de Julho de 2006.

Funciona como espaço de integração e articulação horizontal das medidas sectoriais do Governo relativas à problemáticas da igualdade de género e do reforço da capacidade das mulheres, coordenando as políticas públicas e contribuindo para a definição de estratégias governamentais.