Nova presidente do ICIEG promete melhorar celeridade nas respostas e fortalecer políticas de igualdade de género

A nova presidente do Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG), empossada hoje, prometeu trabalhar para melhorar a coordenação e celeridade nas respostas e fortalecer a transversalização das políticas de promoção de igualdade de género.

“A primeira acção vai ser dupla e é essencial que o Plano Nacional de Igualdade e Equidade de Género seja aprovado, pois a partir daí já teremos um documento com a qual trabalharemos todas as acções previstas no programa e uma delas tem a ver com o combate da violência baseada no género”, disse Marisa Carvalho em declarações à Inforpress após o acto de tomada de posse, em que prometeu ainda “dar melhores condições” de trabalho ao instituto.

Nessa “nova era” do ICIEG, a mesma fonte prometeu trabalhar para a melhoria da coordenação da lei e a celeridade nas respostas quanto à violência baseada no género e o fortalecimento da transversalização das políticas de promoção de igualdade de género.

Neste particular, afirmou ser imperativo criar espaços de debate, partilha e discussão, que permitam demonstrar que o modelo patriarcal, que “em pleno século XXI ainda oprime mulheres”, não passa de uma construção histórica, social e cultural, que pode ser alterada.

Para isso, realçou a necessidade de se engajar os homens para que possam contribuir para a desconstrução do estereótipo do patriarcado, sob a simples promessa de que se é parte do problema, deve ser também parte da solução.

A nova presidente, que se compromete a tornar o ICEG numa instituição “de referência” na luta pela igualdade e equidade de género na CPLP, na sub-região e no mundo, disse esperar contar com o compromisso político da tutela na aprovação do Plano, na implementação do Fundo de Apoio à Vítima e no lançamento de editais de concurso público para projectos nesta área, em como a reactivação do Observatório de Género.

Para fazer isso, conta com o apoio das organizações da sociedade civil, que operam na promoção da igualdade de género, como disse, e, em particular, no combate à violência, instituições parceiras e sector privado.

Marisa Carvalho, que já foi directora de gabinete da ex-ministra Maritza Rosabal e do Ministério da Família e Inclusão Social, com Fernando, liderado por Fernando Elísio Freire, revelou nas redes socais que é “uma nata defensora” das causas que apoiam o sector infantil, artes e cultura, direitos civis e acções sociais, direitos humanos, educação, meio ambiente e política.

A nova presidente do ICIEG é licenciada em Comunicação Social e Cultural pela Universidade Católica Portuguesa e pós-graduada em Ciências da Comunicação – Cultura Contemporânea e Novas Tecnologias, pela Universidade Nova de Lisboa (Portugal).