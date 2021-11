Ga Da Lomba leva projecto “Nunca Experimentar” a São Vicente

O activista social e artista Ga Da Lomba inicia esta terça-feira,16, uma visita à ilha de São Vicente, para apresentar o seu projecto “Nunca Experimentar”.

Neste sentido, Ga Da Lomba realiza de 16 a 24 deste mês, uma série de encontros de reflexão e partilha de experiência com os jovens, com foco na prevenção e combate às drogas.

Criado em 2017, e conforme explica o artista numa nota enviada ao Expresso das Ilhas, “Nunca Experimentar”, tem percorrido várias comunidades, em diferentes ilhas do país, onde tem relatado, na primeira pessoa, as suas experiências vividas no mundo da droga e do alcoolismo, incentivando os jovens, alunos de várias escolas, a seguirem um rumo de vida saudável.

Para Ga Da Lomba este é mais do que um projecto, pois "tem sido uma terapia de choque para deixar os jovens longe desses males sociais".

Em Mindelo, o artista tem agendado vários encontros de reflexão, em diferentes bairros da ilha, assim como junto de comunidades específicas, como militares, artistas/rappers, entre outros.

“Estes encontros antecedem a abertura de uma casa de recuperação em São Vicente, prevista para Março, que deverá ter o mesmo programa da Granja de São Filipe (Santiago). A casa de recuperação é uma iniciativa da Comissão de Combate ao Álcool e outras Drogas”, indica.

Na mesma linha, Ga Da Lomba avisa que irá fazer um trabalho de terreno de prevenção e resgate do consumo de álcool e outras drogas, junto dos jovens mindelenses, para levar mais informações sobre a casa de recuperação que irá abrir.