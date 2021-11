Prisão preventiva para suspeito de agressão sexual e sequestro de menor em Ribeira Grande de Santiago

O Ministério Público decretou prisão preventiva para um suspeito de agressão sexual com penetração, ameaça de morte e sequestro, todos praticados contra uma criança de 9 anos de idade, familiar e vizinha do arguido, em Ribeira Grande de Santiago.

De acordo comunicado do Ministério Público, foram ainda detidos mais dois indivíduos no âmbito de uma investigação de três autos de instrução registados na Procuradoria da República da Comarca da Praia.

Assim, foram detidos, com a coadjuvação da Polícia Judiciária e da Polícia Nacional, fora de flagrante delito, três indivíduos do sexo masculino de nacionalidade cabo-verdiana, com idades compreendidas entre os 36 e os 51 anos.

O arguido de 51 anos, residente em Ribeira Grande de Santiago, indiciado da prática de um crime de agressão sexual com penetração, um crime de ameaça de morte e um crime de sequestro, todos praticados contra uma criança de 9 anos de idade, familiar e vizinha do arguido, foi aplicado prisão preventiva.

Quanto aos arguidos de 36 e 38 anos, indiciados da prática de um crime de violência baseada no género agravado, foram aplicadas medidas de afastamento de casa de morada de família, proibição de contacto e de aproximação das residências das ofendidas.

Segundo o Ministério Público, os referidos processos, que continuam em investigação, permanecem em segredo de justiça.