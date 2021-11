​Cadáver encontrado a boiar na Baía das Gatas

O corpo de uma mulher foi encontrado, esta terça-feira, a boiar nas imediações do trampolim, na Baía das Gatas, em São Vicente. O cadáver, em avançado estado de decomposição, já foi enterrado.

A informação foi confirmada à Rádio Morabeza pelo delegado de saúde da ilha.

“Fizemos o levantamento do cadáver, identificámos parte anatómica de um meio cadáver em estado de decomposição, parte inferior do corpo.

De acordo com o vestuário e características anatómicas, "trata-se de uma pessoa do sexo feminino de aproximadamente 1,50 metros de altura”, explicou Elísio Silva.

Segundo o delegado de saúde de São Vicente, o alerta foi dado às 9 horas, por um agente sanitário.

Não foram encontrados documentos que permitissem a identificação do cadáver, mas de acordo com o responsável de saúde, “tudo aponta tratar-se de um cidadão da costa africana”. No bolso das calças foi encontrado um Masbaha, objeto similar a um rosário, de uso tradicional entre os fiéis da religião islâmica.

O corpo "foi recolhido pelos bombeiros que procederam ao seu enterro”, conforme o delegado de saúde, que indica que o caso já está sob alçada da PJ.