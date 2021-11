Cidadão estrangeiro impedido de sair do país por suspeito de agressão sexual contra menor

O Tribunal da Comarca da Boa Vista aplicou apresentação periódica, proibição de contacto com a vítima e interditação de saída do país, com confisco do passaporte, como medidas de coação pessoal ao suspeito da prática de sete crimes de abuso sexual de criança.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária, o suspeito foi detido esta terça-feira, 16, em cumprimento de um mandado do Ministério Público, fora de flagrante delito, no bairro da Boa Esperança. Trata-se de um homem de 40 anos, natural da Guiné-Bissau, suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 12 anos, entre os anos de 2016 e 2017. Ainda segundo a mesma fonte, suspeita-se que o indivíduo, que vivia maritalmente com a mãe da vítima, aproveitava-se da ausência desta, que ia trabalhar, para cometer os crimes. O detido foi presente, no mesmo dia, ao Tribunal da Comarca da Boa Vista, que lhe aplicou apresentação periódica, proibição de contacto com a vítima e Interditação de saída do país, com confisco do passaporte, como medidas de coação pessoal.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.