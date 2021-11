CV Interilhas e Universidade Técnica do Atlântico assinam protocolo de cooperação

A CV Interilhas e a Universidade Técnica do Atlântico (UTA) assinaram esta quarta-feira, 24, um protocolo de cooperação, que permite uma colaboração estreita entre as duas instituições no sentido de se implementar acções com vista à integração da Literacia do Oceano na Formação de profissionais do sector de transporte marítimo.

Segundo uma nota da CV Interilhas, o objectivo principal deste protocolo é a promoção conjunta, da capacitação dos profissionais do sector marítimo e a integração dos jovens recém-formados da UTA no mundo laboral. Este acordo estabelecido entre a CVInterilhas e a UTA proporcionará ainda oportunidades de formação, a nível técnico, académico e especializado, oportunidades de estágio, de bolsas de mérito e de partilha de conhecimento e experiência. O âmbito deste protocolo, conforme a mesma fonte estende-se às empresas do Grupo ETE em Cabo Verde que cooperarão entre si para a efectivação do protocolo ora assinado com a Universidade Técnica do Atlântico.

