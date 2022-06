Ensino superior arranca em Santo Antão já no mês de Setembro

O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva anunciou esta sexta-feira o arranque do ensino superior em Santo Antão em Setembro, voltado para as Ciências Agrárias, tornando-se na terceira ilha do país a receber esse nível de ensino.

“Ainda este ano lectivo 2022/2023 estaremos em condições de avançar com o arranque oficial”, anunciou o Chefe do Governo, de visita a Santo Antão, durante a qual foi assinado um protocolo para a “instalação provisória” de um polo da Universidade Técnica do Atlântico (UTA), na Cidade de Porto Novo. “É um compromisso firme e que tem a ver com a política do Governo relativamente ao ensino superior que associa o conhecimento, a investigação à vocação das ilhas”, afirmou Ulisses Correia e Silva. Para o governante, “mais que instalações, o importante são os conteúdos e a excelência do ensino”. “E ciências agrárias em Santo Antão, por razões óbvias, é uma ilha com a componente agrícola muito forte, ao longo da sua história e tradição, o que faz com que o polo universitário sirva a ilha, mas também Cabo Verde”, acrescentou. O primeiro-ministro considerou que esta será “uma oferta de qualidade”, que terá “impacto social e económico muito forte”, levando “conhecimento e investigação” com uma “forte ligação com os produtores agrícolas e a classe empresarial”. “Por outro lado, o ambiente universitário é importante e contagiante para levar alunos de todos os municípios e de outras ilhas a Santo Antão, e quiçá da nossa região mais próxima. Temos condições de criar polos de referência e que agregam valor”, disse ainda. Concretizando-se a instalação deste polo da UTA, a ilha de Santo Antão, a mais montanhosa do arquipélago e predominantemente agrícola, será a terceira de Cabo Verde a receber o ensino universitário, depois de Santiago e de São Vicente. “É o mesmo conceito que levamos à ilha do Fogo, associado ao vulcanismo. A intenção é ter um ensino superior de proximidade e mais vocacionado para as potencialidades de cada ilha”, descreveu ainda Ulisses Correia e Silva. O ministro da Educação tinha anunciado em Janeiro último que o Instituto Superior de Agronomia de Lisboa estava a trabalhar com as autoridades cabo-verdianas na oferta formativa dos primeiros cursos de ensino superior a instalar na ilha de Santo Antão. “Trabalhamos com o Instituto Superior de Agronomia de Lisboa para nos ajudar a desenhar a oferta formativa em matéria de agronomia e de zootecnia”, disse o ministro da Educação, Amadeu Cruz, no Parlamento.

