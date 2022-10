UTA já tem principais órgãos de gestão em funcionamento

​Os principais órgãos da Universidade Técnica do Atlântico (UTA) já foram instalados. A garantia foi dada hoje pelo reitor da UTA, João do Monte, ao anunciar o que considerou serem as principais realizações do mandato, cinco meses após a tomada de posse.

“Foram instalados os órgãos principais da UTA, nomeadamente os Conselhos Geral e de Gestão, a nossa segunda unidade orgânica, o Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias está instalado e certificado, será inaugurado na próxima segunda-feira. Em fase de implementação está o sistema de Gestão Académica da UTA, sendo expectável a sua disponibilização antes do final do primeiro trimestre”, afirmou. Segundo João do Monte o processo de transição dos funcionários está em "fase adiantada”, bem como a resolução de pendências que datam de 2009. A criação e instituição de incentivos à investigação e a prestação de serviços, incentivos aos funcionários que se encontram actualmente a frequentar cursos de Mestrado e Doutoramento, normalização do processo de colaboração dos professores foram outras medidas anunciadas. O reitor da UTA fala em “normalização” do funcionamento administrativo e financeiro da universidade, para além de adopção de medidas com vista a descentralização de poderes. “Criando regras claras para a execução orçamental e, sobretudo, iniciámos prestação de contas às entidades legais. Reestruturamos os serviços da UTA, adequando-os aos nossos estatutos. Efectivamos, a delegação de poderes em vários órgãos da UTA, tornando a gestão menos centralizada”, enumera. A remodelação do Campus de Ribeira Julião, conforme João do Monte, é uma meta “para breve”. Empossamento do Administrador da UTA e do presidente do ISECMAR António Varela tomou posse esta tarde como novo presidente do ISECMAR, numa cerimónia que também conferiu posse ao administrador da UTA, João Tavares. António Varela destaca o compromisso de contribuir para a criação de um ambiente favorável para o desenvolvimento da instituição. “O ISECMAR tem uma identidade e uma herança sólida e consistente que agora precisa descomplexadamente se expandir em relevância, alinhada com o país, com o mundo e com o futuro”, refere.

