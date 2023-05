São Vicente: Reitoria reformula oferta formativa da UTA

O reitor da Universidade Técnica do Atlântico (UTA) disse, hoje, que está a reformular a oferta formativa da universidade para adequá-la aos novos desígnios nacionais, à categoria de universidade técnica, e estar em sincronia com as melhores práticas mundiais.

Esta garantia de João do Monte foi dada a propósito das celebrações do Dia Mundial de Telecomunicações e Sociedade de Informação, celebrada pela UTA, no auditório do Instituto de Engenharias e Ciências do Mar (Isecmar), uma das suas unidades orgânicas.

Conforme a mesma fonte, na área específica das telecomunicações, a UTA oferece cursos de licenciatura em Informática e Telecomunicações e Engenharia Electrotécnica que “já estão consolidados”, mas está a “iniciar o processo de revisão curricular, em função daquilo que são as tendências mundiais e as boas práticas adoptadas por grandes universidades a nível mundial”.

Também, ajuntou, prevê uma série de investimentos e laboratórios novos que deverão chegar brevemente para reforçar a componente prática da universidade.

Sobre a celebração do Dia Mundial de Telecomunicações e Sociedade de Informação, que decorre sob o lema “Capacitar os países menos desenvolvidos por meio de tecnologias de informação e comunicação”, João do Monte explicou que o Isecmar teve um papel pioneiro nesta área, não somente no lançamento dos primeiros cursos no País, mas também aquando da chegada da internet no país.

“Só para terem uma ideia era o Isecmar encarregado de gerir todos os domínios do Estado em Cabo Verde. Foi uma contribuição grande a que se deu e só a partir daí é que nós conseguimos chegar ao nível que estamos hoje nas telecomunicações”, lembrou, realçando que o primeiro curso de Engenharia de Telecomunicações, no arquipélago, foi lançado no Isecmar em 1996.

E é por causa dessa trajectória, justificou, que comemoram o Dia Mundial de Telecomunicações levando “especialistas para a universidade para terem contacto com os estudantes e professores investigadores e fomentar projectos de investigação e colaboração conjuntos e contribuir juntos para o desenvolvimento dessa área no país”.