Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias de Santo Antão deve abrir em Outubro

O Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias deverá começar a funcionar em Outubro deste ano. A revelação foi feita na tarde desta quinta-feira pelo novo reitor da Universidade Técnica do Atlântico (UTA), no discurso de tomada de posse, que aconteceu nas instalações do ISECMAR, em São Vicente.

João do Monte Duarte perspectiva para 2023 a abertura do Instituto de Aeronáutica e Indústria Turística e espera que "com a maior brevidade possível" se concretize a integração do ISCEE e do MEIA na estrutura orgânica da UTA.

"Há medida que esses e outros objectivos que, entretanto, surjam em função do contexto social e da evolução natural da UTA, forem sendo alcançados, iremos naturalmente estendendo os nossos horizontes e abraçando novos desafios", referiu.

A instalação e funcionamento dos órgãos de gestão da universidade são outras prioridades.

De acordo com João do Monte Duarte, a nova reitoria vai trabalhar a partir de três pilares: ensino, investigação e interação com a sociedade.

"Para atingir os objectivos preconizados nesses três pilares fundamentais, é nosso entender que a gestão da UTA deve pautar-se por uma estratégia composta por normas, acções, valores e princípios claros que sustentem e conferem previsibilidade e coerência às decisões a serem tomadas", pontuou.

A questão da sustentabilidade financeira, a qualificação e valorização dos recursos humanos, melhoria e actualização das infra-estruturas, a par da digitalização são outros eixos que deverão merecer a atenção dos recém-empossados.

A nova equipa reitoral da UTA, que tomou posse depois da exoneração, em Abril, de Raffaella Gozzelino, no cargo de reitora desde Agosto de 2020, é liderada por João do Monte Duarte e integra o vice-reitor Luís Jorge Fernandes e a pró-reitora Lia Cordeiro Medina.

A cerimónia de tomada de posse foi presidida pelo ministro da educação, Amadeu Cruz, que sublinhou a importância do cumprimento dos objectivos que estiveram na base da criação da universidade.

"Esperamos que, de facto, estejam efetivamente concentrados na implementação da universidade, na criação de condições para que o ISECMAR assuma o papel de centralidade na formação de recursos humanos, para servir a economia marítima do país e para servir outros sectores económicos e sociais", afirmou.

A UTA, sediada em São Vicente, foi criada pelo governo em Dezembro de 2019. Absorveu a antiga Faculdade de Engenharias e Ciências do Mar, da Universidade de Cabo-Verde.