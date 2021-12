Novo relvado do Estádio da Várzea custou mais de quatrocentos mil dólares

O arrelvamento do Estádio da Várzea, na Praia, custou mais de 400 mil dólares. A verba foi conseguida através do Programa Forward da FIFA.

A informação foi avançada hoje pelo presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol, Mário Semedo, que fez a entrega da infraestrutura desportiva à Associação Regional de Futebol de Santiago Sul (ARFSS).

"São cerca de 400 mil dólares que conseguimos através do Programa Forward da FIFA para investir nesse relvado, da mesma forma também iremos investir no campo de Santa Cruz, cujos trabalhos de arrelvamento já se iniciaram, e também para a ilha de Fogo no estádio São Filipe, que como sabe a própria câmara tem um projecto maior. São cerca de um milhão e tal de dólares para os três relvados", explicou.

Para o Presidente da Associação Regional de Futebol de Santiago Sul (ARFSS), Mário Avelino, o arrelvamento do Estádio da Várzea era um desejo da federação, da associação e dos jogadores.

“O que falta aqui na ilha de Santiago, e em todo o Cabo Verde, é a manutenção. Mas uma coisa é certa, enquanto a associação estiver aqui vamos ter de valorizar, e vamos fazer um trabalho pedagógico, um trabalho de sensibilização de todos os jogadores e clubes, para realmente dar o devido valor ao investimento. Mas se a relva tiver que gastar tem que ser com o tempo ”, avança.

Os trabalhos da instalação da relva de última geração, com instalação do sistema de irrigação, reparação do sistema de drenagem, fornecimento e instalação dos bancos de suplentes e do quarto árbitro, balizas, bandeirolas e ainda fornecimento de um kit de manutenção esteve sob a responsabilidade da empresa DOMO.