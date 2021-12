Vacinação de crianças e jovens dos 12 aos 17 anos deve começar em Dezembro

Cabo Verde deve iniciar ainda este mês a vacinação de crianças, adolescentes e jovens com idade compreendida entre 12 e 17 anos para alargar a população imunizada contra a covid-19 e aumentar a protecção.

A revelação foi feita esta terça-feira pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, no momento de recepção de 64.350 doses da vacina da Pfizer, primeira remessa do donativo de 200 mil doses de vacinas, pelos Estados Unidas da América (EUA), e que vai ser destinada à vacinação dos mais jovens.

“O arranque da vacinação vai depender do programa da Direcção Nacional de Saúde, mas nós estamos convencidos que ainda em meados deste mês a vacinação irá começar particularmente nas escolas”, disse o primeiro-ministro.

Ulisses Correia e Silva agradeceu o gesto “muito importante” do Governo dos EUA para com Cabo Verde, salientando que esse donativo tem um “valor muito especial”, tendo em conta o momento em que chega ao País.

“Estamos a receber os primeiros lotes de vacina Pfizer, que vai permitir que possamos alargar a vacinação para crianças, adolescentes dos 12 aos 17 anos, porque assim aumentamos o nível de protecção e garantimos que a imunização da nossa população seja aumentada”, concretizou o chefe do Governo.

O primeiro-ministro sublinhou ainda que essas vacinas chegam no momento em que Cabo Verde tem tido “um bom desempenho” relativamente à vacinação e ao controlo da pandemia.

As vacinas foram entregues pelo embaixador dos EUA em Cabo Verde, Jeff Daigle, que aproveitou para apelar a população cabo-verdiana para aderir à campanha de vacinação para o sucesso da luta contra a covid-19.

O diplomata norte-americano revelou “satisfação” com a chegada da vacina a Cabo Verde e com a campanha de vacinação contra covid-19, que, afirmou, tem sido “um modelo para o mundo”.

No total, são 200.070 doses da vacina da Pfizer que devem chegar a Cabo Verde em três remessas separadas, e em lotes aproximadamente iguais, devendo os próximos lotes de 70.200 e 65.520 doses chegarem ao País nos dias 10 e 12, respectivamente, em voo da TAP.

Cabo Verde tinha recebido dos EUA um lote de 100 mil doses da vacina da Moderna, em Outubro, no âmbito do mecanismo Covax.

Neste momento, o País já conta com uma taxa de 83,21% da população adulta vacinada com pelo menos uma dose, conforme dados actualizados segunda-feira na conferência de imprensa de balanço da situação epidemiológica do país.

A meta é chegar aos 85% da população elegível com uma dose e 70% da população totalmente imunizada até ao final do ano, ou seja, nos próximos 24 dias.

Cabo Verde registou desde início da pandemia um total de 38.453 casos positivos acumulados e 351 óbitos por complicações da covid-19. De acordo com a última actualização, o país conta com 97 casos activos, dos quais três foram notificados nas últimas 24 horas.