​O Governo quer eliminar a pobreza com o “Programa MAIS – Mobilização pela Aceleração da Inclusão Social” que foi apresentado esta quarta-feira, pelo Ministro do Estado, da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire. A cerimónia foi presidida pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

O primeiro-ministro disse que este programa tem um forte compromisso para a eliminação da pobreza extrema e criação de oportunidades para quebrar o ciclo vicioso da pobreza e promover a ascensão social e económica das famílias mais pobres.

“Um Programa estruturado e que se foca nas políticas públicas para os pobres. Apostamos na base, através da universalização do ensino pré-escolar, da gratuitidade do ensino básico e secundário, de cuidados e da protecção das crianças e dos adolescentes para quebrar o ciclo da pobreza que se transmite de pais para filhos, para acabar com a lógica de filhos pobres de pais pobres por falta de oportunidades”, explica.

Esse programa, conforme explicou, pressupõe ainda proteger e ao mesmo tempo construir soluções para a autonomia e ascensão social e económica das famílias. “Significa por parte dos cidadãos e das famílias em situação de pobreza, uma atitude de resiliência e de superação. Ajudamos para que possa sair da pobreza, mas sua vontade e responsabilidade também contam para que isso possa acontecer”.

Para Ulisses Correia e Silva, o “Programa Mais” pretende também engajar o país e contar com parcerias e compromissos fortes nas associações comunitárias, nas ONG’s, nas empresas, nas igrejas, nas câmaras municipais, na Diáspora, e nos cidadãos em geral.

“O Governo vai criar brevemente um Fundo para financiar o `Programa Mais` para além das dotações que já estão alocadas a determinados componentes do Programa”, anunciou o primeiro-ministro.