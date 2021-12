Governo vai rever o papel da Imobiliária, Fundiária e Habitat (IFH)

A ministra das Infraestruturas, do Ordenamento do Território e Habitação (MIOTH) disse esta sexta-feira que o Governo está a rever o papel da Imobiliária, Fundiária e Habitat (IFH) para um melhor enquadramento no sector.

“O papel da IFH está a ser revisto, pois desde 2013 que recebeu o mandato de conduzir o processo de Casa para Todos, e não tem feito muito mais, para além disso, devido à complexidade que era implementar o projecto”, afirmou em declarações à imprensa, na cerimónia de tomada de posse de Eneida Morais como nova Directora Geral de Habitação, quando questionada sobre qual vai ser o papel do IFH com as novas directrizes para o sector.

Ainda segundo Eunice Silva, com o caminhar para o fim do projecto Casa para Todos, o IFH vai recentrar a sua actividade e ser o braço do Governo na política de habitação.

O IFH vem trabalhando no sector habitação em Cabo Verde há 38 anos, realizando o sonho de casa própria dos cabo-verdianos.

Criado como Instituto de Fomento e Habitação (IFH), pelo Decreto-Lei n.º 129/82, através do Decreto-lei n.º 72/99, foi transformado em Sociedade Anónima, com a denominação IFH – Imobiliária, Fundiária e Habitat, SA, com sede na Praia e uma Delegação em São Vicente.

Desde a sua criação, a intervenção da IFH tem contemplado a construção de três classes de habitação: económica, a custos controlados e social, para além de fazer a reabilitação da habitação social em vários concelhos do país.