Corsino Tolentino faleceu hoje na Praia

O antigo ministro da Educação Corsino Tolentino morreu hoje de manhã, na Cidade da Praia, vítima de doença prolongada revelou fonte familiar.

Segundo a mesma fonte, há uma “forte probabilidade” de o corpo de Corsino Tolentino ser sepultado na sua ilha natal, Santo Antão, mais concretamente no município da Ribeira Grande onde nasceu.

André Corsino Tolentino era natural de Santo Antão, Doutor pela Universidade de Lisboa, Mestre pela Universidade de Minnesota, embaixador jubilado, Professor Universitário, sócio correspondente da Academia de Ciências de Lisboa e com várias obras publicadas.

Desempenhou as funções de ministro da Educação, secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e embaixador de Cabo Verde em vários países, nomeadamente em Portugal.

Foi consultor do Banco Mundial e promotor da Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP) e do Instituto da África Ocidental (IAO).

Foi em 2016 que Corsino Tolentino, combatente da Liberdade da Pátria, diplomata, intelectual e figura de proa em Cabo Verde, foi diagnosticado primeiro com a doença de Parkinson. Afinal, diagnósticos posteriores viriam a revelar que se tratava, especificamente, de Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP).

O seu último livro intitulado “A vitória é hoje. A minha relação com a Paralisia Supranuclear Progressiva” foi lançada no dia 26 de Novembro, na Cidade da Praia, onde viveu durante muitos anos, em que relata a sua vivência diária com a doença.

“O livro é um registo diário do paciente autor que relata a evolução da sua doença, o PSP, uma doença que ataca o movimento, com a qual pretende ainda ser útil a outros portadores deste tipo de doença em Cabo Verde”, disse à Inforpress, Leida Tolentino.

A intenção, segundo frisou, é conscientizar as pessoas para este tipo de doenças de perda de movimento e levar a que haja acções de advocacia sobre os direitos dos pacientes portadores deste tipo de doença.