O vice-primeiro-ministro, Olavo Correia anunciou hoje que o Governo vai introduzir GPS nas viaturas do Estado, em 2022, para um maior controlo dos bens e produção de resultados e do interesse público, no quadro do rigor e transparência.

Olavo Correia deu esta novidade, à saída da audiência com a Comissão Especializada de Finanças e Orçamento, alegando que se pretende com a introdução do sistema de posicionamento global, mais conhecido pela sigla GPS (em inglês Global Positioning System), porque “o GPS é um instrumento importante e o Estado vai ter de o fazer”.

“Penso que todos aqueles que estão a trabalhar no Estado e que gerem recursos do Estado não podem ter medo do controlo. Temos cidadãos que pagam impostos, querem saber que os recursos públicos estão a ser bem utilizados, assim como os bens móveis e imóveis. Isto também é um factor de promoção da própria cidadania”, explicou.

Olavo Correia avançou que com esta medida, o Governo está a adoptar um conjunto de medidas de reformas que vai colocar Cabo Verde ainda num patamar superior.

“Já estamos num bom patamar, mas ainda podemos ir mais longe. Queremos fazer de Cabo Verde um país de referência, um país pioneiro, exemplar em matéria da promoção da transparência na gestão da coisa pública, na elaboração de orçamento e na prestação de contas, mas também envolvendo todas as estruturas do Estado”, referiu.

É que segundo o vice-primeiro-ministro, o executivo almeja utilizar as tecnologias de informação e comunicação, o digital, a desmaterialização e capacitar os recursos humanos de modo que todos os intervenientes possam dominar as ferramentas, o quadro legal, condizente com a promoção da absoluta transparência e prestação de contas em tempo certo e real.

O governante asseverou que esta reforma permite garantir que todos os bens móveis e imóveis do Estado sejam devidamente cadastrados e registados, através de sistemas informáticos e digitais, mediante um sistema de avaliação e de seguimento que garanta que estes bens sejam utilizados da melhor forma.