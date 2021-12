Natal e o espírito da solidariedade

Em Cabo Verde têm sido cada vez mais comuns os projectos e campanhas, realizados por Associações, Instituições, Organizações não-governamentais, Câmaras Municipais, Fundações e cidadãos a título individual, para promover o espírito de solidariedade, sobretudo na época natalícia. É o caso da Fundação Donana e da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago, aqui retratados pelo Expresso das Ilhas.

A Fundação Donana, criada no ano de 2010, na Cidade da Praia, tem apostado em projectos para o desenvolvimento social e melhor condições de vida para as famílias mais vulneráveis, através de dois pilares: Cidadania e Solidariedade.

Segundo a mentora, Ana Maria Fonseca Hopffer Almada, a Fundação Donana, tem promovido o curso de educação para a cidadania, com o objectivo de construir uma sociedade mais justa, harmonizada, em que todas as famílias possam ter oportunidade de viver com mais dignidade.

Para pôr em prática a Solidariedade, a Fundação Donana criou e promoveu vários projectos, tais como: Banco Alimentar Contra a Fome de Cabo Verde, Banco de Bens Doados e Equipamentos, Saúde Solidária e Bolsa de Voluntariado.

O Banco Alimentar tem ajudado centenas de famílias mais vulneráveis, no país, de forma integrada, através de 30 Associações Comunitárias beneficiadas na Cidade da Praia com entrega e doação de produtos alimentícios recolhidos em parceria com as empresas privadas.

“As 30 Associações Comunitárias que adquirem donativos, através da Fundação Donana, têm a responsabilidade de seleccionar, cada uma delas, 10 famílias mais vulnerável, para entregar mensalmente uma cesta básica”, explica.

Já o projecto de Bens Doados e Equipamentos acompanha de perto a condição de vida das pessoas mais vulneráveis, afirma a fundadora Ana Maria Fonseca Hopffer Almada.

“Neste projecto é fornecido as famílias mais necessitadas, além de alimentos, também roupas, mobílias, entre outros equipamentos básicos, com a finalidade de melhorar as condições de vida dessas pessoas e ao mesmo tempo contribuir para a redução da pobreza e o desenvolvimento social”, explica.

Ana Fonseca Hopffer Almada considera que Cabo Verde sempre foi muito vulnerável, sendo que a pobreza atinge praticamente 23% das famílias. Com a chegada da pandemia a situação agravou-se.

“Estamos a lutar contra a vulnerabilidade no país, realizando um trabalho integrado, para ajudar as pessoas mais vulneráveis, através de doações e promovendo trabalhos geradores de rendimentos", realçou.

Para este Natal, a Fundação Donana está a atribuir às famílias necessitadas cestas básicas, com mais alimentos, alguns dos quais específicos para a comemoração natalícia, fornecendo aos beneficiados uma festividade com mais dignidade.

Ana Fonseca Hopffer Almada sublinha que o trabalho realizado pela Fundação Donana é, porém, contínuo, promovendo a celebração do Natal todos os meses, porque a acção de Solidariedade está permanentemente a ser desenvolvida em diversos sectores.

“Apoiamos Associações, Jardins, o Hospital Agostinho Neto, no qual somos madrinha de uma Enfermaria, e onde realizamos lanches e atribuição de presentes, e também apoiamos Organizações como é o caso da Câmara Municipal de São Domingos, que solicitou a nossa ajuda para a celebração do Natal deste ano”, apontou.

Sem fins lucrativos e sob o lema: “Juntos a Trabalhar para um Mundo Melhor” a Fundação Donana, sente-se grata pelo apoio que tem recebido das empresas privadas e por parte dos voluntários.

Ana Fonseca Hopffer Almada reitera que, com pandemia ou sem pandemia, o espírito do Natal deve existir sempre.

Para a Fundação Donana, o Natal representa paz, amor, reconciliação e não deve ser visto como sendo apenas momento de festa e de partilha de bens materiais.

“O Natal deve ser todos os anos uma época de muito amor, de muita solidariedade, de pensar no outro, de fazer Jesus nascer no coração de todos para não ficarmos indiferentes ao sofrimento dos nossos irmãos, em nenhuma época e sobretudo nesta época festiva”, sublinhou.

CM Santa Catarina

Neste Natal, a Câmara Municipal de Santa Catarina em Assomada, tem promovido várias actividades solidárias, nomeadamente o Natal das Crianças, Natal dos Idosos, Almoço de Natal e Feira de Natal.

O Almoço do Natal é enquadrado nos projectos desenvolvidos pela Loja Social e Casa da Sopa, através do Pelouro de Desenvolvimento Social.

Segundo António Alte Pinho, Coordenador do Gabinete de Comunicação e Imagem da Câmara Municipal de Santa Catarina, a Loja Social e a Casa da Sopa, através da realização deste Almoço de Natal, apoiaram nesta quadra festiva mais de 70 pessoas. Para tal, contaram com a solidariedade de vários parceiros no combate à pobreza e a exclusão social.

“O Almoço de Natal reuniu a maioria dos utentes da Casa da Sopa, que neste momento anda à volta de 70 pessoas, com fornecimento de duas a três refeições diárias, nalguns casos com entrega domiciliária”, declara.

A Loja Social e a Casa da Sopa são consideradas dois importantes pólos direccionados para a solidariedade activa de apoio aos munícipes Santa-catarinense mais necessitados, contando com o apoio activo de vários parceiros, particulares, institucionais e da diáspora.

“A Casa da Sopa acolhe, fundamentalmente, idosos e pessoas com deficiência mental. Ali, para além do fornecimento de refeições quentes, estão à disposição dos utentes serviços de enfermagem, psicologia, encaminhamento para consultas médicas e, ainda, serviço de banhos e lavagem de roupas”, destaca.

A Loja Social, continua António Alte Pinho, abriga famílias em dificuldades, que recebem com regularidade cestas básicas, vestuário, calçado, artigos de higiene e materiais escolares.

Já com três anos de existência, a Loja Social e a Casa da Sopa presta vários serviços a comunidade, contando com a prestação de serviço dos voluntários.

Entre as acções desenvolvidas pela Loja Social constam visitas ao terreno e ao domicílio para levantamento da situação socioeconómica das famílias; a assistência pontual a alguns doentes mentais utentes da Casa da Sopa, através do fornecimento de produtos alimentares, vestuário, calçado e produtos higiénicos; a realização de actividades no terreno, nomeadamente culturais, que garantem a angariação de fundos para a sustentabilidade do espaço; e a recolha de donativos nas lojas comerciais, associações, igrejas e pessoas singulares.

Diariamente, a Loja Social recebe donativos de particulares de Assomada, e as provenientes da Diáspora.