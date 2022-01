Direcção Nacional da Saúde reduz período de isolamento para sete dias

​O período de isolamento para as pessoas com infecção por SARS-CoV-2 passa a ser de sete dias. Decisão foi anunciada pela Direcção Nacional da Saúde (DNS), esta terça-feira, em comunicado.

De acordo com a nova Directiva da DNS, o período de isolamento de pessoas devido à infecção por SARS-CoV-2 passa a ser de sete dias, a partir da data do início dos sintomas, ou a partir da colheita da amostra, cujo resultado tenha sido positivo.

Já para as pessoas que forem consideradas contactos próximos das pessoas com infecção por SARS-CoV-2, caso não apresentem sintomas não precisam ser submetidas a teste de despistagem para SARS-CoV-2 e nem precisam de ficar em quarentena profilática. Se apresentarem sintomas, devem contactar a Delegacia de Saúde logo que possível para realização de testes para esclarecimento do diagnóstico.

Segundo a DNS, esta recomendação é devido ao facto de que a maioria das transmissões do SARS-CoV-2 ocorre no início da infecção/doença geralmente 1-2 dias antes do períodos do início de sintomas e 2-3 dias depois.

“Se o resultado for negativo, pode voltar ao convívio social, observando rigorosamente todas as medidas de prevenção. Mas se o resultado foi positivo, deve seguir as orientações do Ministério da Saúde e cumprir o isolamento de sete dias”, explica.

Em qualquer uma das situações previstas, conforme a DNS ao retornar ao convívio social, as pessoas devem cumprir rigorosamente as medidas de prevenção estipuladas, incluindo o uso adequado de equipamento de protecção individual, de acordo com a função que desempenham.

“No momento da comunicação do resultado do teste, os casos que ficam em isolamento domiciliar devem ser orientados para telefonarem para a Linha Verde 80011 12, caso sintam alguma alteração ou sensação de piora. Por sua vez, a Linha Verde deve comunicar ao centro de saúde da referida localidade onde a pessoa está a fazer o isolamento para dar o devido seguimento”, indica.

Por outro lado, a DNS define como contacto próximo, uma pessoa que tenha estado a menos de um metro de distância (inclui contacto físico), por mais de 15 minutos e sem uso de máscaras com um caso confirmado de infecção por SARS-CoV-2 dois dias anteriores até aos sete dias posteriores à confirmação laboratorial (nos casos de infecção assintomática), ou ao início dos sintomas, nos casos sintomáticos.

O Ministério da Saúde reportou hoje mais 1025 e 3 óbitos, nas últimas 24 horas. Com esta actualização, o país passa a contabilizar 5568 casos activos 38.643 casos recuperados, 354 óbitos, 18 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 44.592 casos positivos acumulados.

O Instituto Nacional de Saúde Pública confirmou hoje que a variante Ómicron já está a circular em Cabo Verde. Das cerca de 300 amostras enviadas para sequenciação genómica no Instituto Pasteur de Dakar, 87% indicaram a presença da variante Ómicron.