TACV inicia operações Lisboa-Mindelo em Fevereiro

A TACV - Cabo Verde Airlines comunica que as operações para o Aeroporto Internacional Cesária Évora, em São Vicente, serão feitas com um voo semanal entre Lisboa - Mindelo às quintas-feiras e Mindelo - Lisboa às sextas-feiras, a partir do dia 03 de Fevereiro.

Num comunicado enviado esta quinta-feira, 6, a companhia informa que o plano de retoma será gradual e que vai introduzir mais voos com base na evolução da pandemia da COVID-19 e na recuperação dos mercados emissores. De lembrar que a companhia retomou as suas operações no passado dia 27 de Dezembro 2021 com duas frequências semanais, às segundas e sextas-feiras, entre Praia e Lisboa. A presidente do Conselho de Administração (PCA) da Transportadora Aérea Cabo-verdiana (TACV), Sara Pires anunciou em Dezembro que o plano de retoma e estabilização da companhia para o período 2022/23 prevê voos para Boston, Paris e Brasil e a aquisição de três aviões em regime de leasing operacional. Sara Pires, indicou ainda que o plano, aprovado por unanimidade em assembleia-geral, realizada no dia 29 de Dezembro, prevê a retoma das operações e a estabilização da empresa a nível financeiro e a sua preparação para uma nova privatização.

