Carnaval, Dia de Cinzas e de Municípios e corrida da liberdade estão suspensos

​Face aos aumentos exponenciais do número de casos de COVID-19 registados nas últimas semanas, o Governo decidiu suspender as actividades comemorativas de Carnaval, festas de cinzas e corrida de liberdade. Esse anúncio foi feito hoje pelo Ministro da Administração Interna, Paulo Rosa, na habitual conferência de imprensa de imprensa sobre a evolução da COVID-19 no país.

“Devido ao aumento exponencial ao número de casos de COVID-19 registados nas últimas semanas, maior número de casos positivos desde início da pandemia e visando reforçar e reverter o quadro epidemiológico, mas acima de tudo preservar a capacidade de resposta do sistema nacional de saúde, e para introduzir alguma previsibilidade das acções as actividades do Carnaval, celebração do dia de cinzas e dos dias dos municípios, à semelhança do ano passado”, indica.

Segundo Paulo Rocha, o Governo decidiu suspender as actividades comemorativas do Carnaval em todo território nacional, designadamente as acções de preparação e os ensaios, que vai desde os desfiles, apresentações de blocos, bem como as festas públicas e privadas em espaços públicos.

“Também anunciamos que igualmente decidimos proibir as festas promovidas no âmbito das celebrações culturais do Dia de Cinzas. Ainda sobre as celebrações do Dia de Cinzas, os convívios nas residências particulares devem acontecer num contexto restrito como se recomenda de natureza familiar de preferencialmente entre coabitantes”, explica.

Quanto às celebrações do dia do município disse que devem restringir-se ao acto solene ou as actividades que não sejam susceptíveis de promover aglomeração de pessoas particularmente nesta altura, “neste sentido também ficam suspensas as actividades de rua designadamente as actividades desportivas que possam ser susceptíveis de aglomeração espontânea de pessoas, quais sejam as actividades associadas ao dia do município e a corrida de liberdade, evento este que acontece a 13 de Janeiro, na cidade da Praia, para assinalar o Dia da Liberdade e da Democracia”.

E a realização dos eventos como Atlantic Music Expo e o Kriol Jazz Festival que agendados para o mês de Abril assegurou que ficam dependendo da evolução da pandemia. “Volvidos dois anos e incertezas sobre evolução do vírus SARS-CoV-2 e sobre a gravidade corrente do surgimento de novas variantes o Governo apela à população a aderir à vacinação e a cumprir as medidas sanitárias de prevenção e contenção da pandemia”.

Neste momento, o país conta com o país passa a contabilizar 5566 casos ativos, 45002 casos recuperados, 362 óbitos, 20 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 50959 casos positivos acumulados.