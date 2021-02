Não há desfiles de Carnaval nem tolerância de ponto

Conselho de Ministros decidiu que este ano não haverá tolerância de ponto na época de Carnaval e Quarta-feira de Cinzas. Combate à COVID-19 esteve na base da decisão.

"Ciente dos riscos de propagação do vírus e de agravamento da doença que poderão ocorrer em caso de uma acentuada mobilidade de pessoas entende o governo que o período que se aproxima exige a adopção de medidas específicas fundamentadas pelo imperativo de fazer prevalecer o princípio da precaução em saúde pública, razão pela qual foi decidido que, excepcionalmente, não será decretada a tradicional tolerância de ponto nesta época" de Carnaval, anunciou, esta manhã, o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, em conferência de imprensa após a reunião do conselho de ministros.

Além de não decretar a tolerância de ponto na terça-feira de carnaval e na quarta-feira de cinzas o governante anunciou igualmente que "por razões de saúde pública" ficam proibidos "os desfiles organizados de rua bem como as festas em espaços públicos ou fechados promovidos no âmbito do carnaval ou das celebrações culturais do dia de cinzas, assim como proibir as manifestações individuais espontâneas de carnaval sempre que fomentarem a aglomeração de pessoas".

Tanto o carnaval como a quarta-feira de cinzas, reconhece o governo, são "eventos que, pese embora em diferentes escalas e circunstâncias, podem promover a aglomeração desregrada de pessoas e fomentam uma grande mobilidade das mesmas, seja dentro de um mesmo concelho seja entre concelhos diversos", o que motivou a decisão de não decretar a tolerância de ponto nestes dois dias.

Segundo um esclarecimento adicional prestado pelo Ministério da Administração interna a tolerância de ponto, normalmente, "é decretada durante todo o dia de terça-feira de carnaval e no primeiro período do dia de quarta-feira de cinzas na ilha de São Vicente e, nas outras ilhas, no segundo período do dia de carnaval e ao longo de todo o dia de cinzas".