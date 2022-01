Praia recebe I Conferência Anual de Política Externa (CAPE 22)

A cidade da Praia recebe na segunda e terça-feira, 17 e 18, a I Conferência Anual de Política Externa (CAPE 22) realizada pelo Governo, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional (MNECIR).

O presidente da Aliança Global para as Vacinas e antigo presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, é um dos oradores desta conferência que tem como tema “desafios da diplomacia cabo-verdiana face à pandemia da COVID-19”.

Esta conferência foi instituída com o propósito de produzir ideias e recomendações devidamente trabalhadas, enquanto subsídios para fortalecer a implementação da política externa do País.

Prevê-se ainda com este colóquio, “delinear as linhas orientadoras e os eixos de intervenção da Estratégia Nacional de Política Externa” e aperfeiçoar a diplomacia cabo-verdiana, enquanto instrumento de realização dessa política, nomeadamente, por via da contínua capacitação institucional e humana, dirigida a todos os actores inseridos no amplo e integrado sistema nacional de relações externas.

De acordo com a nota do gabinete do Governo, esta conferência inaugural acontece num contexto regional e internacional instável, dominado pelo isolacionismo e protecionismo e pelas repercussões da pandemia da COVID-19, com efeitos nunca antes vistos desde a Segunda Guerra Mundial, e que terão impactos nas relações entre Estados e, consequentemente, sobre o ritmo e as modalidades da actividade diplomática.

“Este evento é visto como uma oportunidade para se aprimorar a diplomacia de Cabo Verde e reforçar a coerência na implementação da política externa, estabelecendo novas e criativas abordagens, de modo a aproveitar as oportunidades que possam emergir desta crise pandémica”, lê-se no documento.

A cerimónia de abertura vai ser presidida pelo Presidente da República, José Maria Neves, ao passo que caberá ao primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, proceder a acto de encerramento do colóquio que tem ainda como orador convidado, o subsecretário-geral da ONU e Alto Representante para os Países Menos Avançados, Encravados e Pequenos Estados insulares em Desenvolvimento (HRLLS), Courtenay Ratray.

Constam ainda como oradores ministros diversos, embaixadores, reitores de universidades, presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, Herménio Fernandes, o presidente da Plataforma das ONG, Jacinto Santos, o investigador no Departamento de História VID Specialized University, em Stavanger (Noruega), Jairzinho Pereira na qualidade de convidado da diáspora, de entre outras individualidades.