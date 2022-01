PM afirma que novo liceu da Várzea vai incentivar ainda mais o ensino

​O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva disse hoje que o novo liceu da Várzea é uma infra-estrutura que valoriza os alunos e professores e que incentiva ainda mais o ensino, aprendizagem do desenvolvimento do capital humano.

Ulisses Correia e Silva fez essa consideração no acto do lançamento da obra do liceu da Várzea, na cidade da Praia.

“Aquilo que está a nascer é muito diferente daquilo que temos hoje, o liceu da Várzea muito resiliente que já formou várias gerações de jovens, mas o progresso faz-se assim, cada vez que construímos com mais qualidade damos soluções tecnologicamente mais avançadas, estruturas mais modernas e conceitos novos, criamos condições para avançarmos ainda mais”, afirma.

Segundo o Chefe do Governo, houve o cuidado de fazer com que o novo liceu nascesse nas proximidades do actual, para evitar desconforto de deslocações e para fazer com que a acomodação daquilo que é oferta hoje do liceu não ficasse muito longe de daquilo que é o nascimento desta nova obra.

“É importante para garantir que na continuidade possamos melhorar ainda mais as condições do sistema do ensino. Este projecto nasce integrado dentro de um pacote maior que tem a ver com a construção da nova embaixada dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, um investimento muito forte, que representa um reforço de confiança dos Estados Unidos da América na sua relação com Cabo Verde e de estabilidade”, indica.

Por seu lado, o ministro da Educação Amadeu Cruz considera que se trata de uma obra emblemática que visa satisfazer as necessidades actuais do sistema educativo e “modernizar aquilo que entendemos que deve ser as infra-estruturas educativas do futuro”.

“O novo liceu da Várzea a ser construído visa responder aquilo que são os desígnios actuais da comunicação. Em primeiro lugar para atender as necessidades da modernização, da valorização e da qualificação do sistema de ensino”, frisa.

O novo liceu está avaliado em mais de 580 mil contos e deverá ficar concluído num prazo de 12 meses. O liceu vai ocupar uma área total de 4.293,74m2 e três frentes livres, com uma área bruta de construção de 8.195,98 m2. E está dividido em três pisos, 14 salas de aulas e capacidade para acolher 36 alunos por sala.