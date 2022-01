Prisão preventiva para homem detido por tráfico de droga

​O Tribunal da Comarca da Boa Vista decretou prisão preventiva para homem de 41 anos por tráfico de droga.

Num comunicado divulgado hoje, a PJ informa que deteve em flagrante delito, no sábado, 29 de Janeiro no Bairro da Boa Esperança, um individuo de sexo masculino, de nacionalidade cabo-verdiana, de 41 anos.

Quando foi detido o homem tinha consigo 35 doses individuais de cannabis, 7 doses individuais de cocaína e dois óvulos, correspondentes ao peso bruto aproximado de 135 gramas de cannabis e 2,5 gramas de cocaína.

Essa detenção foi feita através do Departamento de Investigação Criminal da Boa Vista (DICBV), - 2ª Brigada, no âmbito do cumprimento de um mandado de busca.

Segundo a PJ, o detido foi presente, domingo, 30 Janeiro, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medida de coacção pessoal, tendo-lhe sido aplicada prisão preventiva.