Prisão preventiva aos suspeitos de crimes sexuais de menores em São Vicente e na Boa Vista

Os Tribunais da Comarcas de São Vicente e da Boa Vista aplicaram prisão preventiva aos suspeitos de crimes sexuais de menores.

A Polícia Judiciária informou num comunicado que deteve, na sexta-feira, 8, fora de flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, de 37 anos, residente em Ribeira Bote, São Vicente, suspeito da prática de crimes de abuso sexual contra cinco menores do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 07 e os 09 anos.

Segundo a PJ, o indivíduo em causa fazia-se passar por professor das crianças, aproveitando-se dessa condição para mais facilmente praticar os crimes.

Segundo a PJ detido foi presente, no tempo legal, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, que lhe aplicou prisão preventiva, como medida de coação pessoal.

Ainda no mesmo comunicado a PJ avisa que no mesmo dia foi detido, fora de flagrante delito, no bairro da Boa Esperança, na ilha da Boa Vista, um indivíduo do sexo masculino, de 35 anos, natural de São Tolentino, no concelho de São Domingos, na ilha de Santiago, suspeito da prática de crimes de agressão sexual cometidos contra a sua enteada, hoje com 14 anos.

Conforme a mesma fonte, os factos remontam a 2017, altura em que a vítima contava com 10 anos, e que o suspeito, alegadamente, se aproveitava da ausência da esposa para praticar os crimes, ocorridos em três ocasiões.

A PJ informa que o suspeito foi presente, no dia seguinte, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicada prisão preventiva.