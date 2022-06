Prisão Preventiva para 6 membros de quadrilha envolvida em vários tipos de crimes

O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva para seis dos nove membros de uma rede criminosa suspeita de vários tipos de crimes. Aos outros três elementos da mesma rede, foi aplicada a medida de coacção apresentação periódica.

De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária, na quarta-feira, 22 de Junho, foi detido fora de flagrante delito, na localidade de Trás dos Montes, Concelho do Tarrafal, o 9º elemento da quadrilha na sequência da detenção de outros elementos do grupo no passado dia 21 de Junho, terça-feira.

O 9º elemento, trata-se de um indivíduo do sexo masculino, de 29 anos de idade, residente na cidade Praia, suspeito também de vários crimes, designadamente, roubo agravado, detenção de armas de fogo, tráfico de droga e homicídio tentado, ocorridos na cidade da Praia e no interior da ilha de Santiago.

O detido foi presente na quinta-feira, 23 de Junho, às autoridades judiciárias competentes juntamente com os outros oito detidos para efeito de primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal, em que foi aplicada a seis dos indivíduos Prisão Preventiva e aos outros três indivíduos foi aplicada a medida de coação Apresentação Periódica.