Apresentação periódica para suspeitos de tráfico de estupefacientes e associação criminosa na Praia e São Domingos

O Tribunal da Comarca da Praia decretou apresentação periódica como medida de coacção pessoal a cinco indivíduos suspeitos da prática de crimes trafico de estupefacientes e associação criminosa, e um suspeito de pose de estupefacientes e arma de fogo, no âmbito da Operação Capela.

De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária, os suspeitos foram detidos na passada quinta-feira,14, na Praia e São Domingos.

Trata-se de seis indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 19 e os 41 anos. Cinco foram detidos fora deflagrante delito, suspeitos da prática de crimes tráfico de estupefacientes e associação criminosa, e um em flagrante delito, por suspeita de crimes de pose de estupefacientes e boca bedjo.

Ainda na sequência do cumprimento de sete mandados de buscas às residências e a um espaço comercial, foram apreendidas pequenas quantidades de cocaína e cannabis e uma arma de fogo de fabrico artesanal.

A PJ informa que os detidos foram presentes, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coacção pessoal, tendo-lhes sido aplicada a apresentação periódica.

Recorda-se que a Operação Capela foi desencadeada pela Secção Central de Investigação de Tráfico de Estupefacientes (SCITE) no passado dia 08 de Julho do corrente ano, em várias localidades da Cidade da Praia, tendo culminado, então, na detenção de nove indivíduos, sendo seis do sexo masculino e três do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 17 e os 56 anos.

Os nove são suspeitos de crimes de tráfico de estupefacientes, associação criminosa, lavagem de capitais e apreensão de uma considerável quantidade de cocaína e cannabis; duas armas de fogo; várias munições, calibre 9 mm; doze viaturas entre carros e motos; dois televisores; vários objectos em ouro e prata; telemóveis; documentos diversos e dinheiro em moedas cabo-verdiana e estrangeira, no valor de 386.820 escudos e 350 euros.