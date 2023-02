Suspeito de tentativa de homicídio fica em prisão preventiva

O Tribunal da Comarca dos Mosteiros decretou prisão preventiva para um homem suspeito de tentativa de homicídio em Achada Mato, cidade da Praia.

Segundo um comunicado da PJ divulgado hoje, o suspeito foi detido, fora do flagrante delito, no passado dia 2 de Fevereiro, na cidade de Mosteiros, no cumprimento de um mandado de detenção emitido pela Procuradoria da República da Comarca da Praia.

Trata-se de um homem de 32 anos de idade, suspeito da prática de crimes de homicídio tentado e posse de armas, ocorrido em Achada Mato, cidade da Praia.

O detido, foi apresentado no mesmo dia ao Tribunal Judicial da Comarca dos Mosteiros para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação da medida de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicada a medida mais gravosa, prisão preventiva.