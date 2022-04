PJ detém suspeito de 20 abusos sexuais de menor em Boa Vista

A Polícia Judiciária deteve, no passado dia 14 de Abril, um individuo suspeito de 20 crimes de abuso sexual contra menor com penetração, um crime de pornografia de vingança, um crime de pornografia infantil e um crime de coacção, na forma tentada, cometido contra uma menor de 15 anos. O suspeito encontra-se em prisão preventiva.

Segundo o comunicado enviado hoje pela PJ, a detenção ocorreu na sequência de cumprimento de um mandado do Ministério Público, fora de flagrante delito.

Trata-se um indivíduo do sexo masculino, de 25 anos de idade, natural da freguesia de Santa Isabel, concelho da Boa Vista.

A PJ realça que o suspeito já tinha sido detido na ilha da Boa Vista no início do ano de 2019, por fortes indícios pela prática do mesmo tipo de crime, envolvendo crianças, com idade compreendida entre os 2 e 10 anos.

O detido, foi apresentado na sexta-feira, 15 Abril, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medida de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado Prisão Preventiva.