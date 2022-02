Governo condena tentativa de golpe de Estado e reitera solidariedade para com Guiné-Bissau

O Governo de Cabo Verde condenou hoje o golpe de Estado ocorrido na terça-feira na Guiné-Bissau, tendo expressado a sua solidariedade para com o país e apelado à ordem constitucional.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional expressou a sua “firme condenação pela tentativa de golpe de Estado” na Guiné-Bissau e felicitou a actuação do Presidente Umaro Sissoco Embaló e as autoridades daquele país que resultou no “rápido restabelecimento da ordem e tranquilidade”.

“O Governo da República de Cabo Verde reitera a sua solidariedade para com a Guiné-Bissau e apela que a ordem constitucional possa continuar a vigorar naquele país irmão”, registou o executivo.

Vários tiros foram ouvidos esta terça-feira perto da hora de almoço junto ao Palácio do Governo da Guiné-Bissau onde decorria um Conselho de Ministros, com a presença do Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, e do primeiro-ministro, Nuno Nabiam.

O ataque ao palácio do Governo, onde decorria o Conselho de Ministros teve fogo cruzado durante cinco horas.

Em declarações ao país, o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, agradeceu às forças de defesa e segurança do País por terem impedido um golpe de Estado, que constituiu um “atentado à democracia”.

A tentativa de golpe de Estado já foi condenada pela União Africana, pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e por vários países.