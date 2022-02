Praia acolhe workshop sobre Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS-2030)

​A cidade da Praia acolhe esta segunda-feira, 28, o workshop nacional da iniciativa de Cabo Verde sobre Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS-2030) visando debater os desafios e oportunidades do sector para o desenvolvimento sustentável.

Segundo uma nota de imprensa do Governo, o encontro, promovido em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), tem por objectivo finalizar a versão zero do mapeamento de esforços, desafios e oportunidades do sector para o desenvolvimento sustentável.

“A Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS): Rumo ao cumprimento dos ODS (EDS para 2030) é um compromisso global para a implementação da Educação para Desenvolvimento Sustentável para o período 2020-2030 e contribui para mudar a forma como as pessoas pensam e agem para alcançarmos um futuro sustentável”, lê-se na nota.

Conforme a mesma fonte, a EDS significa incluir questões chaves sobre o desenvolvimento sustentável no ensino e na aprendizagem, e promover competências como pensamento crítico, reflexão sobre cenários futuros e tomadas de decisão de forma colaborativa.

E neste âmbito, o Ministério da Educação, em parceria com a UNESCO, engajou neste processo e está a fazer o mapeamento dos esforços e políticas no país sobre EDS, bem como as oportunidades e desafios da sua implementação e ao mesmo tempo, perspectivar o país a nível da educação para o desenvolvimento sustentável, rumo ao cumprimento dos ODS para 2030.