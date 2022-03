Primeiro-ministro em Santiago Norte com Conselho de Ministros descentralizado

​O primeiro-Ministro, José Ulisses Correia e Silva, estará, de 15 a 19 deste mês, na região norte da ilha de Santiago, com agenda que integra inaugurações e visitas a projectos e programas que têm que ver com o sector agrário.

Segundo uma nota envidada do Gabinete do Governo, todo o programa estende-se nos concelhos de São Domingos, São Lourenço dos Órgãos, Santa Catarina, São Miguel, Santa Cruz e Tarrafal.

Com início, na terça-feira, 15, o chefe do Governo inaugura, às 09h30, o sistema de adução de água que abrange Rui Vaz, em São Domingos, e a 2ª parte em Ribeirão Galinha, no município de São Lourenço dos Órgãos, seguida da inauguração de Laboratórios no INIDA, às 10h30, em São Jorge.

Em relação ao projecto de adução de água de São Domingos para São Lourenço dos Órgãos, financiado pelo Governo, no montante de mais de 88 mil contos, vai beneficiar as localidades de Rui Vaz (São Domingos), Gomiciana / Ribeirão Galinha, Cidade de João Teves, Órgãos Pequeno, totalizando cerca de 3.500 habitantes.

Esta infraestrutura, conforme a mesma fonte vai permitir que a água dessalinizada da Praia chegue à São Lourenço dos Órgãos e assim compensar a diminuição do caudal dos furos existentes; libertar parte da água dos furos para agricultura; repor e aumentar a disponibilidade de água; e desenvolver outros projectos complementares.

Sobre os laboratórios, a serem inaugurados, com financiamento do Governo de Cabo Verde e do Fundo de Ajuda Alimentar de Japão, a mesma fonte explicou que são um total de três: o Laboratório de Bromatologia, enquadrado no Projecto de “melhoria da qualidade e certificação dos produtos agropecuários”, de quase 51 mil contos e que vai permite a Cabo Verde, fazer uma avaliação precisa sobre a qualidade dos alimentos, actuar em vários segmentos do controlo de qualidade, do processamento, do armazenamento e até na criação de novos alimentos.

Já o Laboratório de Análise de Solos e o Laboratório de Análise Geoespacial, são dois Laboratórios conjugados que permitem realizar análises químicas e físicas de solos, e outras valências, analisar a especialização da precipitação regional.

“Representam um investimento de mais de 24 mil contos. Por último, o Laboratório/Biofábrica de produção de inimigos naturais, cujo investimento é de 6.274.990,00 CVE, com impactos no aumento para mais de 50% de controlo de pragas, na agricultura convencional convertida a 25% em agricultura orgânica; melhoria em 75% da qualidade de alimentos consumidos e da saúde pública; assim como na redução a 25% do volume de importação de Trichogramma”, lê-se no documento.

À tarde, o Primeiro-ministro desloca-se para Santa Cruz, onde além de reunir-se com a equipa camarária de Santa Cruz, visita a obra de requalificação do Centro Urbano de Pedra Badejo. Na quarta-feira, 16, ainda em Santa Cruz, o Ulisses Correia e Silva inaugura, às 10h00, a Sala de Serviços Prisionais e de Reinserção Social, visita o Sector de Saúde do Concelho, sendo que na parte de tarde, parte para São Miguel, onde reúne-se com a autarquia local, visita a Obra de Requalificação da Orla Marítima da Cidade de Calheta, e preside à apresentação sobre os investimentos no sector de Água em Santiago Norte.

A agenda dedicada ao Tarrafal, começa na quinta-feira, 17, com o encontro na Câmara Municipal, seguida da inauguração do Projecto Hidroagrícola de Achada Grande, e a apresentação do Plano Operacional do Turismo. De se referir que o Projecto Hidroagrícola de Achada Grande, visa dois objectivos gerais.

O primeiro é criar as condições para a melhoria da situação económica e social dos residentes destas localidades, recorrendo à inovação tecnológica, e segundo, criar condições para a fixação da população local, com melhoria de oportunidades de emprego e segurança alimentar.

À tarde, o primeiro-ministro chefia a sua Comitiva à Santa Catarina, onde realiza-se, às 15h30, em Assomada, o Conselho de Ministros Descentralizado. Ainda nesse município, na sexta-feira, 18, às 09h00, irá se encontrar com o presidente da Câmara de Santa Catarina e a sua equipa, para depois seguir à Ribeira da Barca, onde inaugurará, às 10 horas, os sistemas de dessalinização de água.

Alias, de se realçar que este projecto de instalação de uma unidade dessalinizadora de água em Ribeira da Barca, tem capacidade de produção de 1200m3/dia, e um custo de 238.373.372$00CVE, financiado pelo Governo de Cabo Verde e que irá beneficiar as localidades de Ribeira da Barca, Achada Fora, Pizara, Achada Lém, Cruz Grande, Pingo Chuva, Cidade de Assomada e arredores, bem como o município de São Salvador do Mundo.

Às 15h30, o Chefe do Governo estará de visita à obra da Estrada de Chã de Tanque Palha Carga – Entre Picos de Reda – Lagoa, sendo que às 16 horas, preside à apresentação do Plano do Reforço do financiamento do Sector Privado no âmbito da retoma da economia pós COVID-19.

No sábado, 19, o Ulisses Correia e Silva, visita o Centro Interpretativo dos Engenhos, a obra da Estrada Cruz de Pico - Boa Entradinha - Gil Bispo, e termina a sua agenda, às 11 horas, com um encontro com a Câmara Mundial de São Salvador do Mundo.

Assim, o Primeiro-Ministro chefia uma Delegação que integra, o Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, Ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, Ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Filomena Gonçalves, Ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, e o Secretário de Estado da Economia Agrária, Miguel da Moura.