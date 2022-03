​Homem fica em prisão preventiva por Tráfico Internacional de Droga

O Tribunal da Comarca de São Vicente aplicou prisão preventiva ao indivíduo detido no domingo, 13, pela Polícia Judiciária (PJ) por Tráfico Internacional de Droga, no Aeroporto Internacional Cesária Évora.

Num comunicado, a PJ informa que deteve, no domingo, 13, em flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, de nacionalidade brasileira, de 25 anos de idade, que se encontrava na posse de 6, 160 kg de cocaína em forma de pó. O homem vai agora ser julgado por suspeita da prática de um crime de Tráfico Internacional de Droga.

Segundo a PJ, esse indivíduo foi detido após o desembarque num voo da TAP, no Aeroporto Internacional Cesária Évora, em São Vicente.

Conforme a mesma fonte, a operação foi realizada através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo, (DICM), - Brigada De Investigação De Tráfico Estupefaciente (BITE), no âmbito do combate ao narcotráfico, durante o controlo de passageiros.

O detido foi presente ao Tribunal da Comarca de São Vicente na segunda-feira, 14, para o primeiro interrogatório de arguido detido e aplicação de medida de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicada prisão preventiva.