PJ apreende 81 quilos de cannabis e detém dois indivíduos no Porto Grande

A Polícia Judiciária deteve, esta sexta-feira, dois passageiros numa embarcação, no cais de cabotagem do Porto Grande do Mindelo, proveniente da ilha de Santiago, com um carregamento de 81 quilos de cannabis.

De acordo com nota da PJ enviada à Inforpress, a apreensão foi feita pelo Departamento de Investigação Criminal do Mindelo que também confiscou um fuzil de assalto calibre 9 mm e munições que encontraram com os indivíduos. Os dois suspeitos de tráfico de estupefacientes serão apresentados ao Tribunal da Comarca de S. Vicente para aplicação das medidas de coacção. Na quinta-feira, a PJ também prendeu um jovem de 28 anos residente na Ribeirinha fora de flagrante delito, por suspeita de roubo na via pública, crime de armas, danos e ameaça de morte, no mês de Fevereiro. O suspeito ficou obrigado à apresentação periódica três vezes por semana na sede da Judiciária até o julgamento.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.