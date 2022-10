PJ apreende 227 quilos de cocaína numa embarcação

A Polícia Judiciária em São Vicente (PJ) apreendeu, numa embarcação estrangeira, no Porto Grande, um total de 227 de cocaína, detendo dois homens, ambos estrangeiros, revelou esta sexta-feira a força policial.

Em comunicado, a PJ explica que a detenção ocorreu no âmbito de uma operação realizada numa embarcação de bandeira francesa, em cumprimento de um mandado de Busca e Apreensão emitido pelo Tribunal da Comarca de São Vicente.

“A busca à referida embarcação, teve o seu início na quinta-feira, na Marina do Mindelo e teve o seu término sexta-feira. A detenção, em flagrante delito, dos indivíduos, de nacionalidades francesa e italiana, com 26 e 63 anos, respectivamente, foi efectuada na quinta-feira”, lê-se no documento.

Segundo a PJ, a embarcação era proveniente do Brasil e tinha como destino a Europa, mais concretamente Espanha.

A investigação iniciou-se na sequência de troca de informação entre a Polícia Judiciária e uma entidade parceira estrangeira, “na identificação da embarcação”.